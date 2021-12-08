Yemen'deki Arap koalisyonu, Husilere ait iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen semalarında biri Sana Havalimanından fırlatılan iki İHA tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu iki İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Tehdidin kaynağına yönelik gerekli operasyonel tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Koalisyon güçlerinin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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