Yemen'deki Arap koalisyonu, Husilere ait İHA'nın imha edildiğini açıkladı - Haberler
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Yemen'deki Arap koalisyonu, Husilere ait İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Yemen'deki Arap koalisyonu, Husilere ait İHA'nın imha edildiğini açıkladı
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, ülkenin güneyini hedefleyen insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, ülkenin güneyini hedefleyen insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın koalisyon güçlerinden aktardığı açıklamaya göre, düşürülen insansız hava aracı Yemen'deki Sana Havalimanı'ndan gönderildi.

Koalisyon güçlerinin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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