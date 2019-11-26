Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı
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Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı

Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladıYemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişlerine destek amacıyla 200’e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.

26.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:24
Yemen'deki Arap Koalisyonu, 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı

'de, öncülüğündeki Arap Koalisyonu, barış girişimlerine destek amacıyla 200'e yakın Husi mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.


Koalisyon, Husilerin kontrolü altında olan başkent Sana'dan tedavi amacıyla yurt dışına yapılacak uçuşlara hava sahasında yapılan kısıtlamanın hafifletileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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