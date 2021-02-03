Yemen'deki Aden Havalimanı saldırısını araştıracak olan BM heyeti Aden'e ulaştı
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Yemen'deki Aden Havalimanı saldırısını araştıracak olan BM heyeti Aden'e ulaştı

03.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:47
Yemen'deki Aden Havalimanı saldırısını araştıracak olan BM heyeti Aden'e ulaştı

Yemen'de kurulan yeni hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı araştıracak olan Birleşmiş Milletler (BM) heyeti Aden'e geldi.

Yemen'de kurulan yeni hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı araştıracak olan Birleşmiş Milletler (BM) heyeti Aden'e geldi.

Aden Havalimanında ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası uzmanlardan oluşan heyeti taşıyan BM uçağının havalimanına iniş yaptığını söyledi.

Yetkili, BM heyetinin Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeden önce havalimanında saldırının meydana geldiği yerde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilisi, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Aden Havalimanı saldırısı

Aden Havalimanında, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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