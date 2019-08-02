Yemen, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı

Yemen hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını açıkladı.

Yemen hükümeti, terörle mücadelede çabalarını vurgulamak için uluslararası koalisyona katılma kararı aldı. Açıklamada Yemen'in, İran destekli Husilerin yaptığı darbe nedeniyle karşı karşıya kaldığı güvenlik zorluklarına rağmen, terörle mücadele çabalarını sürdürmeye ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya kararlı olduğu belirtildi.

80 ülkeden oluşan uluslararası koalisyon, terör örgütü DEAŞ'ı yenmek ve zayıflatmak için Eylül 2014'te kurulmuştu. - SANA

Kaynak: İHA