Yemen'de yüzlerce kişi İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'u protesto etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'de yüzlerce kişi İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'u protesto etti

27.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:22
Yemen'de yüzlerce kişi İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'u protesto etti

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protesto edildi.

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protesto edildi.

Ülkenin geçici başkenti Aden'in Hur Mekser ve El-Mualla bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere yüzlerce kişi katıldı.

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri protesto eden göstericiler, Fransa bayrağını yaktı. Protestolarda, "Fransız ürünlerini boykot edin" ve "Fransa, Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor " ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Akıncı Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Hadise Sevim Emre Aslı Enver Burak Özçivit
Spor Samatta Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'de yüzlerce kişi İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'u protesto etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 23:22:53. #1.15#
title