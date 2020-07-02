Yemen'de yılın ilk yarısında basına yönelik 100 ihlal tespit edildi Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), 2020'nin ilk yarısında ülkedeki gazeteciler ile basın kuruluşları aleyhinde 100 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), 2020'nin ilk yarısında ülkedeki gazeteciler ile basın kuruluşları aleyhinde 100 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

Gözlemevinin Facebook sayfasında yayımlanan raporda, Yemen'deki çatışmanın taraflarının işlediği ihlaller arasında 2 gazetecinin öldürülmesi, 1'inin yaralanması, 4'ünün idam cezasına çarptırılmasının yanı sıra kaçırma, tutuklama, saldırı ve tehdit eylemlerinin yer aldığı belirtildi.

Raporda, Husilerin 61 ihlalle listenin ilk sırasında yer aldığı, onu 28 ihlalle hükümetin, 2 ihlalle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) izlediği kaydedildi. 9 ihlalin ise kimliği belirsiz kişilerce işlendiği ifade edildi.

Gözlemevi, Husilerin, 16 gazeteciyi serbest bırakmayı reddettiğini, bunlardan bazılarının tutukluluk süresinin 5 yılı aştığını aktardı.

Raporda ayrıca, Yemenli taraflardan gazetecilerin ve sosyal medya aktivistlerinin hedef alınmasına son verilmesi istendi.

Husilere bağlı sözde mahkeme 11 Nisan'da "ihanet ve yabancı ülkeler adına casusluk yapmak" suçlamasıyla 4 gazeteciye idam cezası vermişti.

Kaynak: AA