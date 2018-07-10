Yemen'de Yeniden İmar Faaliyetleri

Yemen hükümeti, 3 yılı aşkın süredir ordu güçlerine karşı savan Husilerden kurtarılan bazı bölgelerde yeniden imar projelerini başlatma çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen "Arap-Çin İşbirliği Paneli"nde konuşan Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, uzun süredir Husiler ile yaşanan çatışmalar dolayısıyla ülkede meydana gelen yıkım ve insani krizin aşılması için yeniden imar projelerini başlatma çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtti.

Ülkedeki insani krizin sonlandırılması ve halkın taleplerinin karşılanması için Yemen'in meşru hükümetine yardım elini uzatma çağrısında bulunan Yemani, ülke topraklarının yüzde 80'inden fazlasının meşru hükümetin kontrolünde olduğunu ve kendilerinin halkın çilelerini hafifletme yönünde çabaladıklarını söyledi.

Hudeyde kenti ile batı kesimini Husilerden kurtarma ve Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası ticareti koruma konusunda kararlı olduklarına dikkati çeken Yemani, Hudeyde ve batı kesimini Husilerden temizleme sürecini sivillere zarar vermemek için planlı şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Yemen hükümet güçleri, 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için operasyon başlatmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.