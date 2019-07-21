Yemen'de yargılanmadan 2 yıl hapsedilen 13 kişi serbest bırakıldı

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki bir hapishanede herhangi bir yargı kararı olmaksızın 2 yıl süreyle tutulan 13 kişi serbest bırakıldı.

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü SAM'ın Başkanı Tevfik el-Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce ülkenin güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri tarafından gözaltına alınan 13 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Bi'r Ahmed Hapishanesi'nde tutulan bu kişilerin Başsavcılık kararıyla serbest bırakıldığını aktaran Hamidi, söz konusu gelişmenin "iyi bir adım" olduğunu ancak 13 kişinin herhangi bir davada suçlu bulunmadan 2 yıl tutuklu kaldığını ve işkenceye maruz bırakıldığını ifade etti.

Daha öncesinde BAE idaresinde olan Bi'r Ahmed Hapishanesi'nin yönetimi, Yemen İçişleri Bakanlığı ve BAE arasında yapılan anlaşma gereği son dönemde Yemen Hapishaneler İdaresi'ne geçmişti. Hapishaneye getirilenlerin çoğuna "terör" suçlaması yöneltiliyor.

Hapishanede geçen yıldan bu yana Başsavcılığın serbest bırakma kararlarının uygulanmamasını protesto için zaman zaman açlık grevleri yapılıyordu.

BAE destekli Hizam el-Emni güçleri, Aden kentinin Husilerden geri alındığı 2015 yılında "terör" suçlamasıyla kent sakini onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları, çok defa Bi'r Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların türlü ihlal ve işkencelere maruz kaldığını belirtmiş ve söz konusu durumu kınamıştı.

Kaynak: AA