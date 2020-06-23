Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı
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Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı
23.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:01

Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Yemen'in başkenti Sana'nın batısında bulunan el-Sunaynah bölgesinde yakıt deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, çevredeki evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. - SANA

Kaynak: İHA

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