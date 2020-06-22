- Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı
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- Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

- Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

22.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:04

- Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

SANA - Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Yemen'in başkenti Sana'nın batısında bulunan el-Sunaynah bölgesinde yakıt deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, çevredeki evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

- Yemen'de yakıt deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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