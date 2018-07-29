Yemen'de Üst Düzey İstihbarat Yetkilisine Suikast

Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden'de üst düzey istihbarat yetkilisinin, düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aden'in Hur Mekser kentinde akşam namazının ardından camiden çıkan 4'üncü Askeri Bölge İstihbarat Daire Başkanı Albay Nasır Mukeyrah, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından takip edildi.

Albay Mukeyrah'a evinin önünde susturucu takılmış silahla ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Hur Mekser'deki Cumhuriyet Eğitim Hastanesine kaldırılan Mukeyrah, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lahic, Ed-Dali, Ebyen ve Taiz vilayetlerini kapsayan 4'üncü Askeri Bölge'nin merkezi, geçici başkent Aden'de yer alıyor. Mukeyrah, daha önce Aden Uluslararası Havalimanı'nda istihbarat memuru olarak görev yapmıştı.

Yemen'deki isyancı grup Husilerden Temmuz 2015'te temizlenen Aden kenti, zaman zaman emniyet ve hükümet merkezlerine saldırılar, din adamları ile emniyet mensuplarına yönelik suikast eylemlerine tanık oluyor.

Resmi olmayan verilere göre, Aden'de son iki yılda emniyet mensuplarına ve din adamlarına yönelik 400 suikast girişimi gerçekleştirildi.