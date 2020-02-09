Yemen'de Ulusal İttifak'tan, BM Temsilcisi Griffiths'in şartsız siyasi istişare çağrısına tepki

09.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:52

Yemen'de meşru yönetimi destekleyen ?Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Stockholm Anlaşması uygulanmadan önce taraflara şartsız istişare çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Yemen Islah Partisi ve Genel Halk Kongresi'nin de aralarında bulunduğu Ulusal İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Griffiths, öncelikle, kapsamlı müzakerelere uygun bir zemin hazırlayan Stockholm Anlaşmasının uygulanması için çalışmalıdır." ifadesine yer verildi.

İttifak, Griffiths'in, Stockholm Anlaşması'nın Husilerin uyuşmaz tavrı nedeniyle Hudeyde'de uygulanamadığını bilmesine rağmen böyle bir çağrı yapmasına tepki gösterdi.

İttifak'ın açıklamasında ayrıca, 5 Kasım'da hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın da derhal hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.

Griffits, daha önce yaptığı açıklamada, Yemenli tarafları şartsız siyasi istişareye davet etmişti.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada ihtilaflar yaşanmıştı.

Kaynak: AA