Yemen'de toplu nikah şöleni

Geleneksel halk oyunları oynanması

Damatlardan görüntüler SANA - Yemen'de dar gelirli ve işsiz gençler ile savaş gazilerinden oluşan binlerce Yemenli, Zekat Kurumu'nun başkent Sana'nın Al-Saleh Camisi avlusunda düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi. Geleneksel kıyafetler giyen damatlar, halk oyunları oynadı.