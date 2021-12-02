Yemen'de toplu nikah şöleni - Haberler
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Yemen'de toplu nikah şöleni

AA - Haberler | Güncel

Geleneksel halk oyunları oynanması Damatlardan görüntüler SANA - Yemen'de dar gelirli ve işsiz gençler ile savaş gazilerinden oluşan binlerce Yemenli, Zekat Kurumu'nun başkent Sana'nın Al-Saleh Camisi avlusunda düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Geleneksel halk oyunları oynanması

Damatlardan görüntüler SANA - Yemen'de dar gelirli ve işsiz gençler ile savaş gazilerinden oluşan binlerce Yemenli, Zekat Kurumu'nun başkent Sana'nın Al-Saleh Camisi avlusunda düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi. Geleneksel kıyafetler giyen damatlar, halk oyunları oynadı.

Yemen'de toplu nikah şöleni

Yemen'de toplu nikah şöleni

Yemen'de toplu nikah şöleni

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