Yemen'de toplu nikah şöleni
Geleneksel halk oyunları oynanması Damatlardan görüntüler SANA - Yemen'de dar gelirli ve işsiz gençler ile savaş gazilerinden oluşan binlerce Yemenli, Zekat Kurumu'nun başkent Sana'nın Al-Saleh Camisi avlusunda düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.
Geleneksel halk oyunları oynanması
Damatlardan görüntüler SANA - Yemen'de dar gelirli ve işsiz gençler ile savaş gazilerinden oluşan binlerce Yemenli, Zekat Kurumu'nun başkent Sana'nın Al-Saleh Camisi avlusunda düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi. Geleneksel kıyafetler giyen damatlar, halk oyunları oynadı.