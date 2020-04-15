Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor - Haberler
Birleşmiş Milletler, Hükümet, Amman, Yemen, Güncel

Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor

Yemen'de hükümet ile Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde "esir değişimi" konusunda anlaşmaya varmalarının üzerinden bir buçuk aydan fazla süre geçmesine rağmen anlaşma hala uygulamaya konulamadı.

15.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:08
Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor

Yemen'de hükümet ile Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde "esir değişimi" konusunda anlaşmaya varmalarının üzerinden bir buçuk aydan fazla süre geçmesine rağmen anlaşma hala uygulamaya konulamadı.

Ülkede çatışan tarafların temsilcileri, 2018'de varılan Stockholm Anlaşması'nın bir parçası olan esir takası konusunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri çerçevesinde üçüncü kez BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması gündemiyle 10 Şubat'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, "Büyük çaplı esir takasına giriş" olarak nitelendirdiği anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan da yaklaşık 1420, diğer aşamalarda ise 10 binden fazla olduğu tahmin edilen tüm esirlerin takas edilmesini öngörüyordu.

BM kaynaklarına göre, anlaşma Suudi Arabistanlı ve Sudanlı askerlerin yanı sıra Husilerce alıkonulan dört üst düzey isim olan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur Hadi, Islah Partisi'nin önde gelen isimlerinden Muhammed Kahtan ve üst düzey komutanlar Mahmud es-Sabihi ile Faysak Receb'den birinin de serbest bırakılmasını kapsıyor.

Amman görüşmelerinde, taraflar esir takasındaki yeni aşamalar üzerine gelecekte toplantılar düzenlemeyi kabul etse de kararlaştırılan takastaki çıkmazlar ve karşılıklı suçlamalar, BM temsilcisinin tarafları müzakere masasına geri getirmesini daha da zorlaştırmış durumda.

- Husiler, hükümeti "anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle" suçluyor

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, birkaç gün önce hükümeti esir değişimi anlaşmasının uygulanmasını geciktirmek ve engellemekle suçlamıştı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün'de varılan anlaşmaya göre esir takasına hazır olduklarını duyurdu.

Husi, "Eğer Kovid-19 konusunda bir şeyler yapmakta ciddilerse, neden serbest bırakılmaları kararlaştırılan mahkumlar serbest bırakılmadı?" ifadelerini kullandı.

Hükümet, Husileri "esir dosyalarının güvenilirliğini zedelemekle" suçluyor

Hükümete bağlı Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ise Yemen resmi ajansı SABA'ya 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amman'da yürütülen son müzakere turunda kararlaştırılan, başlangıçta 1420 kişiden başlayarak tüm tutukluların serbest bırakılması ilkesine bağlı olduğunu söyledi.

Husilerin sahte isimler veya kayıp kişileri listeye ekleyerek esirler dosyasını manipüle ettiğini savunan Fedail, Husilerin ayrıca siyasi istismara yönelerek takasın önüne engeller koyduğunu kaydetti.

Fedail, BM temsilcisini, yaralılar, hastalar, yaşlılar, gazeteciler ve BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki dört kişinin dahil olduğu tüm esirleri derhal serbest bırakmaları için Husilere baskı yapmaya çağırdı.

Esir takası anlaşmasının uygulanması konusundaki karşılıklı suçlamalar nedeniyle, Yemen hapishanelerinde bulunan tüm tutukluların Kovid-19 önlemleri kapsamında serbest kalacağı yönündeki umutlar da giderek azalıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haberler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Demet Akalın Yıldız Tilbe Berrak Tüzünataç
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm İnfaz Milli Nisan
Şu an buradasınız: Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:19:56. #1.15#
title