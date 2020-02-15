Yemen'de Suudi savaş uçağı düştü
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Yemen'de Suudi savaş uçağı düştü

Yemen'de Al-Jawf bölgesinde Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.

15.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:46
Yemen'de Suudi savaş uçağı düştü

'de Al-Jawf bölgesinde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı Suudi Basın Ajansı, Yemen'deki Suudi Koasliyon güçlerinin basın sözcüsü Albay Turki al-Maliki'nin uçağın düştüğünü teyit ettiğini duyurdu. Ajans, Tornado tipi savaş uçağının dün saat 23.45 sularında, Yemen Ulusal Ordusu'nun hava destek birimine yakın bir yerde düştüğünü duyurdu.


Kaynak: DHA
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