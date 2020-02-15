Yemen'de Suudi savaş uçağı düştü
Yemen'de Al-Jawf bölgesinde Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.
Yemen'de Al-Jawf bölgesinde Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı, Yemen'deki Suudi Koasliyon güçlerinin basın sözcüsü Albay Turki al-Maliki'nin uçağın düştüğünü teyit ettiğini duyurdu. Ajans, Tornado tipi savaş uçağının dün saat 23.45 sularında, Yemen Ulusal Ordusu'nun hava destek birimine yakın bir yerde düştüğünü duyurdu.