Yemen'de Suudi Hava Saldırısında Çocuklarla Dolu Otobüs Vuruldu: En Az 29 Ölü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında bir otobüsün vurulması sonucu en az 29 çocuğun öldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.

Çocukların, kuzeydeki Saada bölgesindeki Dahyan'da bulunan bir pazarda otobüste gittikleri sırada vurulduğu bildirildi.

İsyancı Husi hareketinin sağlık bakanlığı ise saldırıda 43 kişinin öldüğünü, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Husi hareketiyle savaşan Yemen hükümetine destek veren koalisyon ise, yaptıklarının "meşru" olduğunu savundu.

Koalisyon asla bilinçli bir şekilde sivillerin hedef alınmadığını savunurken, insan hakları grupları koalisyon güçlerini pazar yerlerini, okulları, hastaneleri ve yerleşim bölgelerini bombalamakla suçluyor.

Bu arada BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bir müzakere çerçevesi belirlemek için tarafları Eylül'de Cenevre'de yapılacak bir toplantıya davet etmeyi planladığını açıkladı. Saada'ne de oldu? Yemenli aşiret liderleri Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, otobüsün Dahyan pazarından geçerken vurulduğunu ve aralarında okula giden çok sayıda çocuğun bulunduğu sivilleri taşıdığını söyledi.

Yardım örgütü Save the Children ise, sahadaki personellerinden aldıkları bilgiye göre çocukların yaptıkları piknikten okullarına döndüğünü ve otobüs şoförünün içecek almak için durduğunu belirtti.

Kuruluş ayrıca otobüsün vurulduğu sırada park halinde olduğunu bildirdi.



Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Saada'da destek verdikleri bir hastaneye 29 çocuk cesedinin getirildiğini ve hepsinin 15 yaşın altında olduğunu belirtti. Yaralanan 48 kişiden 30'unun da çocuk olduğu bildirildi.

ICRS, yaralılarla başa çıkmakta zorlanan hastaneye hastaneye ek tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Husilerin denetimindeki Al Masirah televizyonu ise 47 kişinin öldüğünü ve 77 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husi Sözcü Muhammed Abdül Selam koalisyonun kalabalık kamusal alanları hedef alarak sivillerin yaşama hakkını ihlal ettiğini belirtti.

https://twitter.com/RMardiniICRC/status/1027471089721634818

ICRC'nin açıklamasında ise "uluslararası insani yasalara göre siviller çatışma sırasında korunmalı" derken Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland saldırıyı "utanç verici"diye tanımladı.

Otobüsün saldırının asıl hedefi olup olmadığı bilinmiyor, ancak koalisyon sözcüsü Albay Turki-el Malki saldırının "uluslararası insan hakları yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen meşru bir askeri faaliyet" olduğunu söyledi.



Albay El Malki, saldırıda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Jizan kentinde önceki gece düzenlenen füze saldırısını planlamak ve düzenlemekten sorumlu militanların hedef alındığını savundu.

El Malki ayrıca Husileri çocukları "terör faaliyetlerinin aracı ve kılıfı olarak" kullanmakla da suçladı.

Geçen hafta da Husilerin elindeki liman kenti Hudaydah'da düzenlenen bir dizi saldırıda 55 sivil ölmüş, 170 kişi de yaralanmıştı. Koalisyon bölgede saldırı düzenlemediğini savunurken, olaydan Husileri'in havan topu ateşini sorumlu tuttu.