Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi
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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasını Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı yayımladı.

Açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatındaki Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Husilerin sivilleri sistemli ve kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, koalisyon güçlerinin sivilleri uluslararası insan haklarına uygun şekilde korumak için gerekli operasyonel önlemleri aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nde önemli askeri bir noktayı hedef aldıklarını kaydetti.

Seri, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda "hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştiğini" ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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