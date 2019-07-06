Yemen'de Suudi Arabistan aleyhinde gösteri

Yemen'in doğusundaki el-Mahra vilayetinde binlerce kişi, Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılmasını istiyor.

Yemen'in doğusunda Umman Sultanlığı sınırındaki Mahra vilayetinden binlerce gösterici, Suudi Arabistan güçlerinin kentten ayrılması için protesto düzenledi.

Yemen bayrakları ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterlerini taşıyan kalabalık grup, "Mahra, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalini reddediyor", "Yemen egemenliğine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyle ilgili yayınlanan bildiride, Suudi güçlerinin vilayeti terk etmesi, Gayda Havaalanı'ndan tüm güçlerini çekmesi, kara ve deniz giriş kapılarını teslim etmesi istendi.

Bildiride ayrıca, vilayeti ele geçirmek hedefiyle Suudi Arabistan'ın arzularını yerine getirdiği suçlamasıyla Mahra valisinin görevden alınması talep edildi.

Mahra vilayeti, ülkedeki krizin başlangıcından bu yana silahlı çatışmalardan uzak kalmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA