Yemen'de Şura Meclisi üyeleri, Stockholm Anlaşması'nın iptalini istedi
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Yemen'de Şura Meclisi üyeleri, Stockholm Anlaşması'nın iptalini istedi

Yemen'de Parlamento'nun üst kanadı Şura Meclisi'nin 26 üyesi, hükümet ile Husiler arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'nın iptal edilerek Hudeyde kentinin Husilerden kurtarılmasını istedi.

Yemen'de Şura Meclisi üyeleri, Stockholm Anlaşması'nın iptalini istedi
14.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:01

Yemen'de Parlamento'nun üst kanadı Şura Meclisi'nin 26 üyesi, hükümet ile Husiler arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'nın iptal edilerek Hudeyde kentinin Husilerden kurtarılmasını istedi.

Çoğunluğunu Genel Halk Kongresi ile Islah partileri mensuplarının oluşturduğu üyeler, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Başbakan Muin Abdulmelik ve Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı (alt kanat) Sultan el-Burkani'ye hitaben bir mektup gönderdi.

Mektupta, Hudeyde ile sahil kentlerinin Husilerden kurtarılması için Stockholm Anlaşması'nın ilga edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şura Meclisi üyeleri, başkent Sana da dahil olmak üzere tüm kentlerin Husi milislerden geri alınmasını istedi ve hükümet yetkililerinin ülkeye geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Cuma günü de Temsilciler Meclisi'nden 28 milletvekili, söz konusu anlaşmanın ilga edilmesini ve hükümet yetkililerinin ülkeye dönerek görevlerini icra etmesini istemişti.

Yemen hükümeti daha önce, Stockholm Anlaşması'nın artık fayda getirmediğini ve Husilerin bunu kullanarak Marib ve ülkenin diğer bölgelerine saldırdığını ifade etmişti.

TM Başkanı Burkani de 2 hafta önce, hükümetin, söz konusu anlaşmanın iptal edilmesi konusunda halktan büyük baskı gördüğünü söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmişti. Krizin çözümü için Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak tarafların birbirlerine yaptıkları suçlamalar nedeniyle anlaşma hayata geçirilemedi.

Kaynak: AA

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