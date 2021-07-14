Yemen'de Stockholm Anlaşması'nı izleyen BM Misyonunun görevi 1 yıl daha uzatıldı
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Yemen'de Stockholm Anlaşması'nı izleyen BM Misyonunun görevi 1 yıl daha uzatıldı

Yemen'de Stockholm Anlaşması'nı izleyen BM Misyonunun görevi 1 yıl daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

UNMHA'nın temmuz 2022'ye kadar uzatılmasını kapsayan karar tasarısı, bu sabah toplanan BMGK'nın 15 üyesi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Tasarı Yemen kriziyle ilgili tüm tarafları, Stockholm Anlaşması'nda öngörülen Hudeyde şehri ile Hudeyde, Salif ve Ras-İssa limanlarına ilişkin anlaşmayı uygulamaya çağırıyor.

35'i asker ve polis, 20'si sivil 55 personeli bulunan UNMHA, Stockholm Anlaşması çerçevesinde tarafların ateşkese uymasını temin etmek, Hudeyde kenti ile Hudeyde, Salif ve Ras-İssa limanlarının güvenliğini sağlamak ve kuvvetlerin yeniden konuşlandırılmasını koordine etmek için Yemenli güçlere yardım ediyor.

UNMHA, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nın ardından BM'nin 2452 sayılı kararı doğrultusunda kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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