Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi
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Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi

22.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:50
Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 34 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 34 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 238 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son iki günde 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 771'e, vaka sayısının da 3 bin 516'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1546 olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden 23'ünün Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinden olduğu aktarılan açıklamada, vilayette son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Yemen'deki Husilere bağlı sözde hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vaka sayısı için hazırlık yapılması uyarısında bulunmuştu.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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