Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 20 kişi yaşamını yitirdi
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Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 20 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 20 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti.

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Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 197 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son iki günde 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 820'ye, vaka sayısının da 3 bin 900'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1588 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'in yanı sıra Hadramevt ve Şebva vilayetlerinde son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Yemen'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih de Twitter hesabından, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada da Yemen'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Ülkedeki sağlık altyapısının Kovid-19 salgınıyla mücadelede ciddi sıkıntılar yaşadığı ifade edilen açıklamada, Yemen'in uluslararası alanda bu konuda ciddi ve daha büyük yardımlara ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Yemen'de bu ay tespit edilen Kovid-19 vakalarının geçen aya oranla yüzde 50 yükseldiğini kaydetmişti.

Yemen'deki Husilere bağlı sözde hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vaka sayısı için hazırlık yapılması uyarısında bulunmuştu.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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