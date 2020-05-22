Yemen'de siyasi partilerden "darbecilere" karşı birlik olma çağrısı Yemen'de 15 siyasi parti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husileri işaret ederek, "darbecilere" karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Yemen'de 15 siyasi parti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husileri işaret ederek, "darbecilere" karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Yemen'deki eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurduğu Genel Halk Kongresi ile Yemen Islah Partisi'nin de aralarında olduğu 15 siyasi parti, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayımladı.

BAE destekli GGK ve İran destekli Husilere işaret edilen açıklamada, "Yemen halkı barış ve istikrar istiyor. Halk, Yemen'e savaşı ve yıkımı getiren ıstırabı yaşatan darbeci şer güçlerden kurtulmak istiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca darbenin sona erdirilmesi ve sivil bir devletin inşasına adım atılması için ulusal birliğin sağlanması çağrısı yinelendi.

Yemen'deki gelişmeler

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle GGK'ya bağlı milisler arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA