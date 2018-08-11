Yemen'de Sivillere Saldırı: 2 Bebek Öldü, 2 Bebek Yaralandı

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde, Husiler tarafından düzenlendiği düşünülen füze saldırısında 2 bebek öldü, 2 bebek yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib'in batısındaki Sırvah ilçesinde yer alan Heylan Dağı'nda konuşlanan ve Husilerden oldukları düşünülen militanlar, kentin doğusundaki havaalanı bölgesinde sivillerin bulunduğu bir alana katyuşa füzesi ile saldırı düzenledi.

Hastane kaynakları da saldırı sonrası hastaneye 1 ila 1,5 yaşlarında yaralı 4 bebeğin getirildiğini, bebeklerden 2'sinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, diğer 2'sinin ise tedavilerine devam edildiğini belirtti.

Husiler, Sırvah ilçesinde, Marib'in batısına bakan Heylan Dağı'nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Silahlı militanlar bu bölgeden sık sık sivil yerleşim yerlerine ve askeri alanlara saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.