Yemen'de şiddetli yağış iç göçmenlere ait 8 bine yakın barınağa zarar verdi
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Yemen'de şiddetli yağış iç göçmenlere ait 8 bine yakın barınağa zarar verdi

Yemen'de şiddetli yağış iç göçmenlere ait 8 bine yakın barınağa zarar verdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Yemen'in Marib kentinde son dönemde etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış sonucu iç göçmenlere ait yaklaşık 8 bin barınağın zarar gördüğü bildirildi.

Yemen'in Marib kentinde son dönemde etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış sonucu iç göçmenlere ait yaklaşık 8 bin barınağın zarar gördüğü bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, 22 Temmuz'dan bu yana aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışın yol açtığı hasara ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, Marib kentinde 22 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde iç göçmenlere ait 7 bin 853 barınağın zarar gördüğü ve bunlardan 210'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi ayrıca Marib'deki tüm yerel ve uluslararası kuruluşlara "göçmenlere acil yardım sağlamaları" çağrısında bulundu.

Marib, çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı kentlerinden kaçan 2 milyondan fazla iç göçmeni barındırıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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