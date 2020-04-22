- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü- Aden kenti afet bölgesi ilan edildi
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Yemen, Güncel

- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü- Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü Aden kenti afet bölgesi ilan edildi Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

22.04.2020 03:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:39
- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü- Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü

Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

ADEN - Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel felaketinde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın ağır hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sel sonrası Yemen hükümeti tarafından Aden kentinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan, son günlerde Yemen'in farklı bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri, can kaybı ve maddi hasarlara neden olmuştu.

- Yemen'de sel felaketi: 3 ölü- Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

Kaynak: İHA

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