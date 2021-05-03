Yemen'de sel 4 can aldı
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Yemen'de sel 4 can aldı

Yemen'de sel 4 can aldı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'in Hadramevt vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Hadramevt vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Hadramevt Acil Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Terim olmak üzere vilayete bağlı bazı ilçelerin şiddetli yağışların etkisi altında kaldığı belirtildi.

Yaşanan sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar ve kaybolanların olduğu aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, felaket nedeniyle 11 evin yıkıldığı, sel sularının araçları ve koyunları sürüklediği ifade edildi.

Terim ilçesi yetkililerinden Halid Huveydi Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye duruma müdahil olma çağrısında bulundu.

Öte yandan sel nedeniyle onlarca ailenin evlerini terk etmek ve barınacak yer aramak durumunda kaldığı aktarıldı.

Ciddi altyapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Uzun süredir yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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