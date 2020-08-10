Yemen'de sel 3 can aldı Yemen'in Sana kentinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde iki kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'in Sana kentinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde iki kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, Sana'nın batı kesimindeki Menahe bölgesinde meydana gelen selde bir binanın çökmesi sonucu 2 kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kentin doğu kesiminde ise sele kapılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin birkaç haftadır pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA