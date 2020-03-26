Yemen'de sel: 2 ölü Yemen'in Hadramevt ve El-Mehra bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Hadramevt ve El-Mehra bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yemen Kızılayı El-Mehra Afet Yönetim Koordinatörü Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vadi Ceza bölgesine meydana gelen selde 36 yaşındaki bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt'in Sah ilçesinde aracı sele kapılan 20'li yaşlarda bir genç hayatını kaybetti.

Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde 3 gündür etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde dün Aden'de 2 kişi, önceki gün de Hadramevt'te 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA