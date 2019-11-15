Yemen'de savaştan bu yana 2 milyon kadın göç etti

15.11.2019 06:02 | Son Güncelleme: 15.11.2019 06:02

Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İbtihac el-Kemal, Husilerin çıkardığı savaşın ülkede kadınların sıkıntılarını büyük oranda artırdığını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı Saba'nın haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Nüfus Konferansı hazırlık oturumunda konuşan Kemal, Yemen'de savaştan dolayı 2 milyondan fazla kadının yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Savaş sırasında ülkede 1,5 milyon kadının hamilelik sürecinde sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığına işaret eden Kemal, Yemen'e destek veren uluslararası donerlere özellikle kadınlar için tüm alanlardaki programlara finansal katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Kemal, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan kadınların ölüm, hapis, göç gibi maruz kaldıkları durumlara dikkati çekerek, uluslararası örgütlerden söz konusu bölgelerdeki kadınların korunması için gerekli icraatları yerine getirmelerini istedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA