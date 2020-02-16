Yemen'de savaş uçağının düşürülmesine misilleme: 30 sivil öldürüldü

16.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:18

Yemen'in kuzeyindeki dağlık alanda düzenlenen hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 30 sivil hayatını kaybetti. Saldırı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağının düşürülmesinin ardından geldi. İran'ın desteklediği Husiler, uçağın düşürülmesi sonrasında koalisyonun yaptığı misillemenin sivillerin ölümüne neden olduğunu savundu.



Birleşmiş Milletler (BM) de 30 sivilin öldürüldüğü saldırıyı 'şoke edici' olarak niteledi. Euronews.com'da Görüntüle