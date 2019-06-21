Yemen'de patlama: 5 ölü

Yemen'in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti. Askeri kaynaklara göre, Yemen'in doğusunda yer alan Hadramut kentinde askeri araçta patlama meydana geldi. Açıklamada, askeri aracın hedef alındığı olayda 5 asker hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA