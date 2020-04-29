Yemen'de "özerklik" ilan eden GGK'den sokağa çıkma yasağı
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Yemen'de "özerklik" ilan eden GGK'den sokağa çıkma yasağı

Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan eden Güney Geçiş Konseyi (GGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici başkent Aden'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yemen'de
29.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:32

Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan eden Güney Geçiş Konseyi (GGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici başkent Aden'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yemen hükümetinin, Aden'de 5 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK, bu geceden itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Temel malzemelerin girişlerine izin verilirken, çıkışların, gat pazarlarının, lokantaların ve camilerin iki hafta süreyle kapatılması onaylandı.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Aden'de 5 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Güney Geçiş Konseyi'nin sözde "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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