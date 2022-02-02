Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı - Haberler
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Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı

AA - Güncel
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Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle Ocak 2022'de toplam 13 bin 140 kişinin ülkede yaşadığı yerden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle Ocak 2022'de toplam 13 bin 140 kişinin ülkede yaşadığı yerden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İOM'un son raporuna göre, 2 bin 190 aile Şebve, Hudeyde, Taiz ve Marib kentlerinde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle bulundukları yerden başka yerlere göç etti.

Yemen'deki göçmenlere dair Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığının ifade edildiği bir başka açıklamada, İOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

AA - Güncel

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