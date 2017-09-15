Yemen'de Muhalifler Arasındaki Gerginlik

Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler arasında Taiz kentinde çatışma çıktığı bildirildi.



Muhalifler arasında bir süredir yaşanan gerginlik Taiz'de çatışmaya dönüştü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilere ait devriye güçlerinin, Salih'e bağlı Cumhuriyet Muhafızlarının kontrolündeki Er-Ramade'deki bir kontrol noktasının yakınına yeni bir kontrol noktası kurmak istemesiyle başlayan çatışmalarda yaralananlar oldu. Yerel basında ise çatışmalarda ölenler olduğu iddia edildi.



Husi-Salih koalisyonundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Yemen'de darbeyi gerçekleştiren Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.



Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" belirtmişti.



Buna karşın Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi Partisinin Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi, her türlü seçeneğe karşı hazır olduklarını ve kimsenin kendilerini tehdit edemeyeceğini söylemişti. Söz konusu gerginliğin ardından ilk olarak başkent Sana'daki El-Mısbahi bölgesinde ikinci olarak ise Marib'in Harib ilçesinde muhalifler arasında çatışmalar yaşanmıştı.