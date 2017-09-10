Yemen'de Muhalifler Arasındaki Gerginlik

Yemen'de Husiler'in, kontrollerinde bulunan devlet kurumlarından müttefikleri olduğu devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından bazı üst düzey yetkilileri görevden aldığı belirtildi.



Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, ülkedeki Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Abdulmelik Sabit el-Eğberi'nin yerine Savcı Ahmed Yahya Muhammed el-Mutevekkil'in, Sigorta ve Maaş Genel İdaresi Başkanı Ali Muhammed eş-Şuur'un yerine İbrahim Ahmed el-Hayfi'nin tayin edilmesine karar verdi.



Haberde ayrıca, Maliye Bakanlığına vekil olarak Abdusselam el-Mehturi ile Kerem Muhammed el-Veşli, bakanlık müsteşarlığına da Emin Abdulaziz Muhammed ile Cemal el-Maliki'nin getirildiği bildirildi.



Yerel kaynaklar, görevden alınan kişilerin devrik lider Salih'e yakın olduğunu, yerlerine getirilen kişilerin ise Husi yanlısı olduğunu kaydetti.



Yemen'de darbenin mimarı Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.



Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" belirtmişti.



Buna karşılık Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi, her türlü seçeneğe karşı hazır olduklarını ve kimsenin kendilerini tehdit edemeyeceğini söylemişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.