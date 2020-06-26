- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında Yemen için acil fon çağrısı Birleşmiş Milletler, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı.

26.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:08

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında

Yemen için acil fon çağrısı

BRÜKSEL - Birleşmiş Milletler, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı. İç savaş ve pandeminin vurduğu Yemen için acil fon çağrısı yapıldı.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'de yaklaşık 2.4 milyon çocuğun yıl sonuna kadar ileri derecede beslenme sorunu yaşayacağı konusunda uyarıda bulunarak acil yardım çağrısı yaptı. Yıllardır süregelen savaş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayarak açlık sınırına dayanan Yemenliler, şimdi de dünyayı saran yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele etmeye çalışıyor. UNICEF, ülkede yetersiz beslenen çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2.4 milyona (yüzde 20 artış) ulaşabileceğini açıkladı ve acil yardım çağrısını yineledi.

Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede 5 yaş altındaki 6 bin 600 çocuğun ise yetersiz sağlık hizmetleri sonucu ölebileceği belirtildi.

Acil fon çağrısı

Yemen için acil fon çağrısında bulunan UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Savaşlarda sayısız çocuk kayboldu ve korona virüs yayıldıkça daha fazlasını kaybedebileceğimizden korkuyoruz. Acil fon almazsak, çocuklar açlık sınırına dayanarak birçoğu ölecek" ifadelerini kullandı.

UNICEF, yaklaşık 9.58 milyon çocuğun temiz suya erişemediğini ve hijyenik koşullardan mahrum olan çocukların büyük bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yemen, 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak gösteriliyor.

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi Haber
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi Haber
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı Haber
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı Haber
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Kadın Manisa Deprem
Şu an buradasınız: - Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:35:12. #1.14#
title