Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere komisyon görevlendirildi
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Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere komisyon görevlendirildi

31.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:26
Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere komisyon görevlendirildi

Yemen Meclis Başkanlığı, Merkez Bankasındaki usulsüzlüklerle ilgili gerçekleri araştırmak üzere parlamentoda bir komisyonu görevlendirdi.

Yemen Meclis Başkanlığı, Merkez Bankasındaki usulsüzlüklerle ilgili gerçekleri araştırmak üzere parlamentoda bir komisyonu görevlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen'deki tüm tarafların, "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçlanmasının ardından Yemen Meclis Başkanlığı harekete geçti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Meclis Başkanı Sultan el-Burkani; Mali İşler Komisyonu üyeleri ile Meclis üyesi Muhammed Salih el-Kubati'yi, geçici başkent Aden'de bulunan Merkez Bankasının tüm iş ve faaliyetlerini incelemekle görevlendiren bir karar yayımladı.

Söz konusu adımın, Merkez Bankası yöneticilerine atfedilen usulsüzlüklerle ilgili yerel ve uluslararası düzeyde hazırlanan raporların ardından atıldığı belirtildi.

BM uzmanlar paneli raporunda, Yemen'deki tarafların, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkedeki halkın ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ekonomik ve finansal kaynakları başka tarafa yönlendirdiği belirtilmişti.

Husilerin, maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koyduğu tahmin edilen raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariği için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmakla" suçlanmıştı.

Raporda, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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