Yemen'de Kovid-19 salgınından bu yana gıda fiyatları yüzde 35 arttı Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 35 arttı.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 35 arttı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının başlamasından bu yana Yemen riyalinin de değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak bazı bölgelerde gıda fiyatlarının yüzde 35 arttığı belirtildi.

Ayrıca ülkede akaryakıt krizi yaşandığı, bu durumun gıda maddelerine ve temiz suya ulaşımı zorlaştırdığı gibi hastanelerin hizmetini de tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için akaryakıtın son derece gerekli olduğu, ayrıca akaryakıt krizinin tedavi sürecindeki hastaları da zor durumda bıraktığı ifade edildi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nisan ayında Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana gıda maddelerinin yanı sıra hastanelerde jeneratörler başta olmak üzere pek çok alan için gerekli akaryakıta da talep arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi verilerine göre, salgında şu ana dek 1118 kişi enfekte olurken, 302 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu rakamlar Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki verileri içermiyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyarken, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıkların yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA