Yemen'de Kovid-19 paniği nedeniyle 3 hastane faaliyetlerini durdurdu

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinden doğan panik nedeniyle 3 büyük hastane kapılarını kapattı.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinden doğan panik nedeniyle 3 büyük hastane kapılarını kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden kentinde bulunan 3 büyük hastane, personelin Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için faaliyetlerini durdurdu.

Bölgede salgına karşı yeterli önlemin alınmadığı ve hastanelerin yeterli sağlık ekipmanı bulunmadığı için faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Kapatılan hastanelerin Aden'deki en büyük sağlık merkezleri olduğu ve Yemenli doktorların yanı sıra yurt dışından gelen sağlık ekibinin de bu hastanelerde görev yaptığı belirtildi.

Bölge halkının ise kentteki durumdan endişe duyduğu ve Sağlık Bakanlığının duruma müdahale etmesinin beklendiği ifade edildi.

Savcılıktan soruşturma

Yemen hükümetine bağlı başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Aden'de hastanelerin kapatılması konusunu soruşturmak üzere bir savcının görevlendirildiği duyuruldu.

Aden el-Gad adlı internet sitesinin haberine göre, cuma günü kentte yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybeden 16 kişinin Kovid-19 hastası olduğundan şüpheleniliyor.

Yemen'de Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 2 kişi virüs sebebi ile hayatını kaybederken, ülkede 10 vaka tespit edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.

Yemen'de yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: AA