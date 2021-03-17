Yemen'de Kovid-19 nedeniyle son iki günde 15 kişi yaşamını yitirdi
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Yemen'de Kovid-19 nedeniyle son iki günde 15 kişi yaşamını yitirdi

17.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:02
Yemen'de Kovid-19 nedeniyle son iki günde 15 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 15 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 15 kişi hayatını kaybetti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, 129 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Son iki günde 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki toplam vefat sayısının 713'e, vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1508 olduğu ifade edildi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde son günlerde ölüm ve vaka artışlarında ciddi ilerleme görüldüğü kaydedildi.

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğini vurgulamış, ilerleyen günlerde de karşılaşılacak yüksek vakalar için hazırlığın artırılması uyarısında bulunmuştu.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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