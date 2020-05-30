Yemen'de Kovid-19 nedeniyle bayram tatili uzatıldı
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Yemen'de Kovid-19 nedeniyle bayram tatili uzatıldı

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı tatilini 2 hafta daha uzattı.

Yemen'de Kovid-19 nedeniyle bayram tatili uzatıldı
30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:47

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı tatilini 2 hafta daha uzattı.

Yemen Sivil Hizmet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesiyle koordinasyon içinde Ramazan Bayramı resmi tatilinin 11 Haziran'a dek uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın Kovid-19 salgını nedeniyle alındığı eklendi.

Bakanlık daha önce bayram tatilini 22-27 Mayıs olarak açıklamıştı.

Can kaybı 77'ye yükseldi

Öte yandan Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 77'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 310'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının 13 olduğu kaydedildi.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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