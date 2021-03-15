Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, Husiler "hazırlıklı olun" uyarısı yaptı
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Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, Husiler "hazırlıklı olun" uyarısı yaptı

15.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:56
Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, Husiler

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 72 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 72 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 698'e, vaka sayısının 2 bin 908'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1500 olduğu ifade edildi.

Husilerden yüksek vaka uyarısı

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğini vurguladı.

Mutevekkil, sağlık kuruluşlarına ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vakalar için hazırlığın artırılması uyarısında bulundu.

Yemen'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 10 Nisan 2020'den bu yana, İran destekli Husilerden Kovid-19 salgınına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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