Yemen'de Kovid-19 ile mücadelede 20 doktor hayatını kaybetti Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrakib el-Haydari, 10 Nisan'dan bu yana ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrakib el-Haydari, 10 Nisan'dan bu yana ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haydari, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ülkenin farklı kentlerinde 10 Nisan'dan bu yana Kovid-19 ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini belirterek, enfekte olan bazı doktorların tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Enfekte olan doktorların sayısına ilişkin bilgi vermeyen Haydari, bazılarının ise iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e, vaka sayısının ise 283'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA