Yemen'de Kovid-19 için tahsis edilen hastaneler doldu
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Yemen'de Kovid-19 için tahsis edilen hastaneler doldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yemen Koordinatörü Auke Lootsma, Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tahsis edilen 38 hastanede sedyelerin tamamen dolduğunu, Yemenlilerin savaş, kıtlık, kolera, sıtma, ve dang humması gibi salgın hastalıklarla da boğuştuğunu açıkladı.

Yemen'de Kovid-19 için tahsis edilen hastaneler doldu
29.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:59

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yemen Koordinatörü Auke Lootsma, Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tahsis edilen 38 hastanede sedyelerin tamamen dolduğunu, Yemenlilerin savaş, kıtlık, kolera, sıtma, ve dang humması gibi salgın hastalıklarla da boğuştuğunu açıkladı.

Lootsma, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de son olarak Kovid-19 nedeniyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 283'e yükseldiğini belirtti.

"Yemen'de koronavirüs hastaları için tahsis edilen 38 hastanede sedyeler tamamen doldu." ifadelerine yer veren Lootsma, salgın nedeniyle milyonlarca kişinin kıtlığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Gerçek rakamlar daha yüksek

Lootsma, kötü sağlık şartları başta olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle enfekte olanlar ve ölümlerin gerçek sayısının ilan edilen resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini vurgulayarak, "Yemenliler Kovid-19 hastası olduğunun farkına varmadan evde hayatını kaybediyor ve sevdiklerine bu şekilde bulaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lootsma, şunları kaydetti:

"Yemen halkı, Kovid-19'un yanı sıra, savaş, kıtlık, kolera, sıtma, ve dang humması gibi salgın hastalıklarla boğuşuyor. Zaten birçok zorlukla karşı karşıya kalan Yemenliler koronavirüs nedeniyle de olumsuz yönde etkilenecektir."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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