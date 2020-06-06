Yemen'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas'ta ise vaka sayıları arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 8 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 111'e çıktığına işaret edilen açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 469'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 624 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 37 bin 642'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 274 kişinin öldüğü, 20 bin 337 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 102 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 13 bin 835'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, son iyileşen 114 hasta ile şu ana kadar toplam 8 bin 585 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Bahreyn makamları, daha önce yaptıkları açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 22'ye çıktığını bildirmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 71'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 268'e ulaştığı aktarıldı.

Fas'ta şimdiye kadar 208 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA