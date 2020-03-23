Yemen'de koronavirüs önlemleri kapsamında mayıs sonuna kadar eğitime ara verildi Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kontrolündeki bölgelerde mayıs ayının sonuna kadar eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kontrolündeki bölgelerde mayıs ayının sonuna kadar eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, hükümete bağlı Acil Durum Komitesi Başkanı Salim el-Hanbeşi, 30 Mayıs'a kadar üniversiteler, teknik ve meslek okulları dahil tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatında bulundu.

Yemen hükümeti, 14 Mart'ta Kovid-19'dan korunmak amacıyla iki hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarının uçuşlara kapatılacağını açıklamıştı.

Hükümet ayrıca sınır kapılarının kapatılmasına ve eğitimin bir haftalığına askıya alınmasına karar vermişti.

Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Kaynak: AA