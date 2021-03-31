Yemen'de koalisyon güçlerinin Husi mevzilerine 25 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
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Yemen'de koalisyon güçlerinin Husi mevzilerine 25 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Yemen'de koalisyon güçlerinin Husi mevzilerine 25 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı hava kuvvetlerinin, Yemen'in Marib ve Hacce vilayetlerine toplam 25 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

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Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı hava kuvvetlerinin, Yemen'in Marib ve Hacce vilayetlerine toplam 25 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İran destekli Husilere bağlı Ensarullah internet sitesinde yer alan habere göre, cemaate bağlı bir güvenlik kaynağı, koalisyon güçlerinin Marib'e 21, Hacce'ye 4 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Kaynak, söz konusu saldırıların, koalisyon güçlerinin barışçıl çözümler için çaba gösterdiği iddialarını yalanladığını vurguladı.

Henüz açıklama yapmayan koalisyon güçleri, 28 Mart'ta İran destekli Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile Kızıldeniz'de yine bomba yüklü 2 teknenin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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