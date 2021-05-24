Yemen'de "koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin bırakılması" talebiyle gösteri yapıldı
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Yemen'de "koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin bırakılması" talebiyle gösteri yapıldı

Yemen'de 'koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin bırakılması' talebiyle gösteri yapıldı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkent Sana'da, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu 5 yakıt gemisinin bırakılması" talebiyle gösteri düzenlendi.

İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkent Sana'da, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu 5 yakıt gemisinin bırakılması" talebiyle gösteri düzenlendi.

Sana'daki Yemen Petrol Şirketinin, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği ve şirket çalışanlarının katıldığı gösteride, koalisyon güçlerinden alıkonulan 5 yakıt gemisinin bırakılması istendi.

Gösteriyi organize edenlerin yaptığı yazılı açıklamada da koalisyon tarafından petrol türevi yakıt taşıyan gemilerin alıkonulması durumunun devam etmesinin, Yemen'de 60 yılın en kötü yakıt krizine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca mevcut duruma sessiz kaldığı belirtilen BM'ye de tepki gösterildi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin, Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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